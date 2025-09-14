Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

14.09.2025
21:42
Странка Јединствена Русија очекује веома висок резултат на изборима за доњи дом руског парламента, Државну думу, 2026. године и бориће се за побједу, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
''Наредне године биће одржани избори за Државну думу. То су најважнији избори на којима странка учествује'', рекао је Медведев сумирајући прелиминарне резултате јединственог дана гласања 2025. године.
Он је додао да Јединствена Русија неће само учествовати на изборима 2026. године, већ очекује и веома висок резултат.
''Наравно, борићемо се за побједу, као и увијек'', рекао је он.
Медведев је додао да су кандидати странке Јединствена Русија успјели да постигну импресивне резултате на регионалним изборима, који су одржани током викенда.
Око 55 милиона руских грађана гласало је током викенда на директним изборима у 80 региона, укључујући избор 19 гувернере, 11 парламентарних и 25 локалних избора за градска вијећа.
На Криму су организовани избори за шефа великог лучког града Севастопоља, преноси "Москоу тајмс".
Већина бирача у Русији гласала је данас. Неки региони су се одлучили за продужено гласање које траје два или три дана, уживо или путем интернета, преносе Агенције.
"Јединствени дан гласања" одржан је од 12. до 14. септембра у 81 региону Руске Федерације, а бирани су гувернери и посланици скупштина.
