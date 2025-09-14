Logo
Large banner

Медвјед напао човјека, љекари му се боре за живот

14.09.2025

21:38

Коментари:

0
Медвјед напао човјека, љекари му се боре за живот
Фото: Pexels

Власти у Дубиштеи де Падуре у Румунији провели су будну ноћ у нади да ће пронаћи женку медвједа која је јуче напала 66-годишњег мушкарца. Неуспјешне потраге изазвале су револт код мјештана.

"Има их много, не свиђа нам, требало би предузети мјере. Три јутра заредом смо је видјели (мечку), плашимо се, дјеца иду у школу ујутру", кажу људи.

Медвјед упао у ресторан

Занимљивости

Медвјед упао у ресторан, гост га тјерао столицом - ВИДЕО

Дозвола за одстрел је истекла

Дозвола за одстрел агресивне медведице истекла је, јер је важила само 24 сата, и сада је потребна нова.

"Упутићемо захтјев Министарству животне средине и, путем одлуке министра, ако буде процијењено да постоји непосредна опасност, добићемо одлуку о елиминацији ове животиње изјавио" је Јакоб Валентин, предсједник општине Ходац.

Док су десетине људи тражиле агресивну медвједицу, неколико километара даље појавила се још једна дивља животиња на улици.

ILU-DIJETA-28082025

Здравље

Моћна индијска дијета која скида килограме без гладовања

И у Тарнавенију, на сат времена вожње, мјештани су се сусрели са звијери. Мушкарац нападнут јуче од стране медвједице и даље је у тешком стању у болници. Љекари су забринути јер му се стање брзо погоршало, наводе румунски медији.

"Пацијент којег је медвједица напала подвргнут је хитној хируршкој интервенцији. Тренутно је на интензивној њези, у критичном је стању, интубиран и на механичкој вентилацији", изјавила је Мариана Негоита, портпаролка Окружне болнице Муреш.

Према процјенама власти, у Румунији живи три пута више медвједа него што је оптимално.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Rumunija

napad medvjeda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Dijeta, hrana

Здравље

Моћна индијска дијета која скида килограме без гладовања

19 ч

0
Драма на небу изнад Србије: Авиони не могу да слете

Србија

Драма на небу изнад Србије: Авиони не могу да слете

19 ч

0
Инфузија болница доктор

Здравље

Доказано: Ова ствар убрзава развој карцинома

20 ч

0
Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

Друштво

Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner