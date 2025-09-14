Медвјед напао човјека, љекари му се боре за живот

14.09.2025
21:38
Коментари:0
Власти у Дубиштеи де Падуре у Румунији провели су будну ноћ у нади да ће пронаћи женку медвједа која је јуче напала 66-годишњег мушкарца. Неуспјешне потраге изазвале су револт код мјештана.
"Има их много, не свиђа нам, требало би предузети мјере. Три јутра заредом смо је видјели (мечку), плашимо се, дјеца иду у школу ујутру", кажу људи.
Занимљивости
Медвјед упао у ресторан, гост га тјерао столицом - ВИДЕО
Дозвола за одстрел агресивне медведице истекла је, јер је важила само 24 сата, и сада је потребна нова.
"Упутићемо захтјев Министарству животне средине и, путем одлуке министра, ако буде процијењено да постоји непосредна опасност, добићемо одлуку о елиминацији ове животиње изјавио" је Јакоб Валентин, предсједник општине Ходац.
Док су десетине људи тражиле агресивну медвједицу, неколико километара даље појавила се још једна дивља животиња на улици.
Здравље
Моћна индијска дијета која скида килограме без гладовања
И у Тарнавенију, на сат времена вожње, мјештани су се сусрели са звијери. Мушкарац нападнут јуче од стране медвједице и даље је у тешком стању у болници. Љекари су забринути јер му се стање брзо погоршало, наводе румунски медији.
"Пацијент којег је медвједица напала подвргнут је хитној хируршкој интервенцији. Тренутно је на интензивној њези, у критичном је стању, интубиран и на механичкој вентилацији", изјавила је Мариана Негоита, портпаролка Окружне болнице Муреш.
Према процјенама власти, у Румунији живи три пута више медвједа него што је оптимално.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму