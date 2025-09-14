Logo
Вељко Ражнатовић запалио Инстаграм позирајући на јахти

14.09.2025

21:48

Фото: Instagram/ ACEISB4CK /screenshot

Син највеће балканске звијезде Светлане Цеце Ражнатовић на свом профилу на Инстаграму похвалио се како позира на јахти.

Наиме, Вељко Ражнатовић уживао је у лијепом времену, док су многи коментарисали да је шмекер и по.

На фотографији која је за кратко вријеме обишла интернет, Вељко носи тамне наочаре, а око врата му виси крст – знак вјере коју никада не крије. Сунце, вода, стил – све је на једном мјесту.

Вељко Ражнатовић

Сцена

Вељко Ражнатовић показао како се враћа у форму након повреде

Светлана Цеца Ражнатовић ово љето је провела радно, а недавно је говорила о својој дјеци:

''Вељко више зове. Он зове 78 пута дневно и када нема шта да каже он ме зове и пјева ми. Анастасија каже, сада када је била посљедњи пут у Београду: реци ми да то није Вељко када ми је звонио телефон. Ја кажем, да Вељко је и ја се јављам. Она му каже: шта бре хоћеш више, остави ме разговарам са својом мајком. Имам близак однос са обоје, они су типски другачији и другачије показују емоције и имају реакције, дијаметрално су супротни. Са њим се чујем сто пута дневно и када зна да нисам у прилици да се јавим, он заборави. Деси се да зове, ја кажем: Вељко, Звезде Гранда, а он: извини, извини заборавио сам – препричала је само једну од ситуација кроз осмијех Цеца'', пише Блиц.

