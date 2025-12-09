Logo
Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено

Извор:

СРНА

09.12.2025

20:08

Коментари:

0
Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Русија ће довести специјалну војну операцију до њеног логичног завршетка и оствариће задате циљеве, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Свакако ћемо довести ову ствар до њеног логичног завршетка, постижући циљеве специјалне војне операције", рекао је Путин на састанку Савјета за цивилно друштво и људска права.

zelenski tramp

Свијет

Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Путин је обећао да ће насеља ослобођена током специјалне војне операције бити потпуно обновљена.

"Наравно, морамо да учинимо све да помогнемо овим људима да обнове своје домове. Могу директно да кажем - све ће бити обновљено", изјавио је руски предсједник.

Русија проводи специјалну војну операцију од 24. фебруара 2022. године.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Путин је рекао раније да је циљ операције "заштита људи који су подвргнути геноциду од кијевског режима".

"Крајњи циљ операције је потпуно ослобађање Донбаса и стварање услова који гарантују безбједност Русије, те да Украјина буде демилитаризована и денацификована", рекао је Путин.

Владимир Путин

Русија

Vojna operacija

Specijalna vojna operacija

Коментари (0)
