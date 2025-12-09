Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено

Извор:
СРНА
09.12.2025
20:08
Русија ће довести специјалну војну операцију до њеног логичног завршетка и оствариће задате циљеве, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Свакако ћемо довести ову ствар до њеног логичног завршетка, постижући циљеве специјалне војне операције", рекао је Путин на састанку Савјета за цивилно друштво и људска права.
Путин је обећао да ће насеља ослобођена током специјалне војне операције бити потпуно обновљена.
"Наравно, морамо да учинимо све да помогнемо овим људима да обнове своје домове. Могу директно да кажем - све ће бити обновљено", изјавио је руски предсједник.
Русија проводи специјалну војну операцију од 24. фебруара 2022. године.
Путин је рекао раније да је циљ операције "заштита људи који су подвргнути геноциду од кијевског режима".
"Крајњи циљ операције је потпуно ослобађање Донбаса и стварање услова који гарантују безбједност Русије, те да Украјина буде демилитаризована и денацификована", рекао је Путин.
