Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

15.11.2025
13:50
Коментари:0
Ивана А., мотоциклисткиња која је 6. новембра тешко повријеђена у саобраћајној несрећи на Зрењанинском путу код Опова, преминула је у Ургентном центру након неколико дана борбе за живот.
Она је јуче је сахрањена у кругу породице и пријатеља. Несрећа је потресла њене најближе, који истичу да је Ивана и раније прошла кроз готово идентичну трагедију.
Ивана је у тренутку саобраћајне несреће возила мотоцикл када је ушла у кривину, директно ударила у аутомобил који јој је долазио у сусрет.
Хроника
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић
У тренутку саобраћајне несреће Ивана се налазила сама на мотору, али је њен партнер на другом двоточкашу возио иза ње. Када је дошло до судара, он јој је први притрчао у помоћ – зауставио је мотоцикл, позвао полицију и хитну помоћ и покушавао да је реанимира до доласка екипа.
Ивана је на лицу мјеста давала знаке живота, али је у болници изгубила најтежу битку.
Иза себе је оставила двоје дјеце. Била је јединица и прије више од десет година преселила се у Београд након удаје.
Судбина је, нажалост, још једном показала своју суровост – њен супруг је такође погинуо у саобраћајној несрећи на мотору, на готово исти начин као и она сада.
Економија
Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара
Породица и пријатељи описали су Ивану као ведру, посвећену и храбру жену, која је кроз живот носила тежак терет, а ипак остајала снага својој дјеци и најближима.
Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће која се догодила на Зрењанинском путу код Опова, а тачан узрок и околности које су довеле до несреће и даље се утврђују, пише Република.
Подсјетимо, у овој саобраћајној несрећи повријеђен је и мушкарац који се налазио у путничком возилу.
Повријеђеном мушкарцу је екипа Хитне помоћи пружила прву помоћ, а он је пребачен на Ургентни центар.
Сцена
43 мин0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму