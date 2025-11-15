Logo
Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

15.11.2025

13:50

Коментари:

0
Фото: screenshot

Ивана А., мотоциклисткиња која је 6. новембра тешко повријеђена у саобраћајној несрећи на Зрењанинском путу код Опова, преминула је у Ургентном центру након неколико дана борбе за живот.

Она је јуче је сахрањена у кругу породице и пријатеља. Несрећа је потресла њене најближе, који истичу да је Ивана и раније прошла кроз готово идентичну трагедију.

Ивана је у тренутку саобраћајне несреће возила мотоцикл када је ушла у кривину, директно ударила у аутомобил који јој је долазио у сусрет.

Јован Васиљевић

Хроника

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

У тренутку саобраћајне несреће Ивана се налазила сама на мотору, али је њен партнер на другом двоточкашу возио иза ње. Када је дошло до судара, он јој је први притрчао у помоћ – зауставио је мотоцикл, позвао полицију и хитну помоћ и покушавао да је реанимира до доласка екипа.

Ивана је на лицу мјеста давала знаке живота, али је у болници изгубила најтежу битку.

Иза себе је оставила двоје дјеце. Била је јединица и прије више од десет година преселила се у Београд након удаје.

Судбина је, нажалост, још једном показала своју суровост – њен супруг је такође погинуо у саобраћајној несрећи на мотору, на готово исти начин као и она сада.

Новац евро

Економија

Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара

Породица и пријатељи описали су Ивану као ведру, посвећену и храбру жену, која је кроз живот носила тежак терет, а ипак остајала снага својој дјеци и најближима.

Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће која се догодила на Зрењанинском путу код Опова, а тачан узрок и околности које су довеле до несреће и даље се утврђују, пише Република.

Подсјетимо, у овој саобраћајној несрећи повријеђен је и мушкарац који се налазио у путничком возилу.

Повријеђеном мушкарцу је екипа Хитне помоћи пружила прву помоћ, а он је пребачен на Ургентни центар.

