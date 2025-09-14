Logo
Селак: Потребне оштрије казне за нападе на службена лица

14.09.2025

Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је путем друштвене мреже X да је крајње вријеме да се уведу оштрије казне за нападе на службена лица, како би се постигла и индивидуална и општа сврха кажњавања.

„Све чешћи напади на службена лица у Републици Српској указују на то да је неопходно прописати строжије казне како би се постигла сврха кажњавања према учиниоцима, али и општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција“, написао је Селак.

Он је подсјетио да се, према важећем Кривичном законику, за напад на службено лице у вршењу дужности може изрећи новчана казна или казна затвора до три године, док су предвиђене и строжије казне – од шест мјесеци до пет година – у случајевима када је при нападу употребљено оружје или су нанесене тјелесне повреде.

Селак је нагласио да је заштита службених лица која спроводе закон у интересу безбједности свих грађана Републике Српске, те да ће Министарство правде у наредном периоду размотрити иницијативе за измјене законских рјешења у овој области.

Горан Селак

