Ужас на Свјетском првенству: Такмичар се срушио на стазу, познато у каквом је стању

Извор:

Курир

14.09.2025

09:50

Коментари:

0
Svjetsko prvenstvo Japan, brzo hodanje
Фото: Printscreen/X/ Ryo Saeba | Japon XYZ

Први дан Свјетског првенства у атлетици у Токију обиљежила је једна драматична сцена.

Током финала у дисциплини 35 километара брзо ходања, домаћем такмичару Масатореу Кавану позлило је након проласка кроз циљ.

Имао је Јапанац озбиљну кризу и током трке. Сјајно је стартовао, већи део трке био у самом врху, али се на крају озбиљно префорсирао. На 10-ак километара имао је озбиљне проблеме. Тетурао се по стази и исповраћао испред публике, али је ипак одлучио да настави.

беба-09092025

Друштво

У Српској рођене 24 бебе

Успио је да издржи до краја, међутим, након проласка кроз циљ услиједила је нова драма. Несрећни такмичар се срушио на стазу. Држао се за груди и превијао од болова, па је морала да реагује и лекарска служба. Ставили су га у колица и одмах одвезли у болницу како би му указали помоћ.

Према првим информацијама његово стање је стабилно.

(Курир)

Japan

Svjetsko prvenstvo

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

