Logo
Large banner

Трамп: Радикална љевица представља препреку оздрављењу Америке

Извор:

Танјуг

14.09.2025

09:07

Коментари:

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да се нада да ће америчка нација моћи да се опорави након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, истичући да "радикална љевица представља препреку оздрављењу".

"Волио бих да видим да се земља опорави. Али суочавамо се с групом радикалних љевичарских фанатика који не играју поштено и никада нису", рекао је Трамп у интервјуу за Ен-Би-Си њуз.

TORNADO-140925

Свијет

Стравичан торнадо погодио Америку: Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета

Убиство Кирка изазвало је јавну дебату о све већој поларизацији политичког дијалога у Сједињеним Државама.

Гувернер Јуте, републиканац Спенсер Кокс, позвао је на већу толеранцију и престанак међусобног оптуживања.

За убиство Кирка осумњичен је Тајлер Робинсон (22) из америчке савезне државе Јута.

Он је, како се наводи, пуцао у Кирка током његовог обраћања на Универзитету Јута Вели у сриједу.

Истражитељи наводе да су на мјесту злочина пронађене чауре са угравираним референцама на фашизам, интернет мимове и видео-игре.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру

Против Робинсона су подигнуте оптужнице за тешко убиство, употребу ватреног оружја са тешким тјелесним повредама и ометање правде.

Истрага о његовим мотивима је у току.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Tornado u Americi

Свијет

Стравичан торнадо погодио Америку: Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета

1 д

0
Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру

Свијет

Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру

1 д

0
Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

1 д

0
Црна статистика у Лондону: Куга убила најмање 70.000 људи

Здравље

Црна статистика у Лондону: Куга убила најмање 70.000 људи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

17

25

Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

17

24

Крај за Техеран?

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner