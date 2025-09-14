Трамп: Радикална љевица представља препреку оздрављењу Америке

Извор:
Танјуг
14.09.2025
09:07
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да се нада да ће америчка нација моћи да се опорави након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, истичући да "радикална љевица представља препреку оздрављењу".
"Волио бих да видим да се земља опорави. Али суочавамо се с групом радикалних љевичарских фанатика који не играју поштено и никада нису", рекао је Трамп у интервјуу за Ен-Би-Си њуз.
Убиство Кирка изазвало је јавну дебату о све већој поларизацији политичког дијалога у Сједињеним Државама.
Гувернер Јуте, републиканац Спенсер Кокс, позвао је на већу толеранцију и престанак међусобног оптуживања.
За убиство Кирка осумњичен је Тајлер Робинсон (22) из америчке савезне државе Јута.
Он је, како се наводи, пуцао у Кирка током његовог обраћања на Универзитету Јута Вели у сриједу.
Истражитељи наводе да су на мјесту злочина пронађене чауре са угравираним референцама на фашизам, интернет мимове и видео-игре.
Против Робинсона су подигнуте оптужнице за тешко убиство, употребу ватреног оружја са тешким тјелесним повредама и ометање правде.
Истрага о његовим мотивима је у току.
