Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

СРНА

14.09.2025

08:51

Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Фото: РТРС

Република Српска и Србија у понедјељак, 15. септембра, заједнички ће обиљежити Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Централна свечаност биће одржана у Гаџином Хану, родном мјесту најпознатијег солунца Драгутуна Матића, док ће у Козарској Дубици сутра бити организована свечана академија у Дому културе, са почетком у 20.00 часова.

Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић позвао је грађане да присуствују догађају, истичући да је у данашњем времену за српски народ јединство најважнији одбрамбени механизам.

Током седмице у оквиру обиљежавања овог празника биће одржан парламентарни форум, као и заједничка сједница влада Србије и Српске у Београду. Завршница је заказана за 20. септембар, када ће испред Палате „Србија“ бити одржана војна парада под називом „Снага јединства“.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се обиљежава од 2020. године, на дан пробоја Солунског фронта.

Dan srpskog jedinstva

