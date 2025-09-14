Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру

Извор:
Хиљаде Американаца широм земље придружило се данас одавању почасти убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, док је његова удовица Ерика Кирк присуствовала бдјењу у Де Мојну, у Ајови.
На бини у Де Мојну биле су приказане слике Кирка и његове породице, заставе и видео-снимак говора Ерике Кирк, која је поручила да је борба коју је њен покојни муж водио била духовна, а не само политичка и да он сада носи круну мученика.
"Злочинци одговорни за убиство мог мужа, ако сте раније мислили да је његова мисија била моћна, немате појма шта сте управо ослободили широм цијеле ове земље и овог свијета", рекла је Ерика Кирк у јавном обраћању.
Киркова сахрана одржаће се у Аризони, гдје је живео са породицом, али тачан датум и вријеме нису познати, док је предсједник САД Доналд Трамп најавио да ће присуствовати.
Истовремено, према писању медија, осумњичени нападач Тајлер Робинсон суочава се са оптужбама за тешко убиство, кривично дјело коришћења ватреног оружја у илегалне сврхе и ометање правде.
Очекује се да ће званичне оптужбе против њега бити изнесене у наредних неколико дана.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавног наступа на универзитету у америчкој држави Јути.
