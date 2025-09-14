Стравичан торнадо погодио Америку: Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета

Извор:
Телеграф
14.09.2025
09:02
Коментари:0
Снажан торнадо изазвао је хаос у пустињском подручју Јуте, у близини града Санд Холоу, присиљавајући становнике да у паници напусте своје домове.
Према извјештајима, невреме је изненадило локално становништво, а драматични снимци показују како се огроман вртлог прашине и пијеска креће преко сувог терена, подижући облаке крхотина.
Торнадо, који је класификован као изузетно риједак за ово подручје, изазвао је значајне материјалне штете, али за сада нема извјештаја о повређенима. Локалне власти су брзо реаговале, евакуишући становнике из угрожених зона и упозоравајући на опасност од даљих невремена.
Свијет
Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру
Метеоролози тврде да су овакви феномени све чешћи због климатских промјена које утичу на пустињска подручја. Становници Санд Холоуа описују тренутке ужаса док су бјежали од олује.
„Никада нисам видио ништа слично. Све се дизало у ваздух, као да је крај свијета“, рекао је један од очевидаца.
Национална метеоролошка служба издала је упозорење за подручје, позивајући грађане да остану на сигурном док се ситуација не стабилизује. Власти сада процјењују штету и пружају помоћ погођеним породицама.
Здравље
Црна статистика у Лондону: Куга убила најмање 70.000 људи
Овај догађај подсјетник је на снагу природе и потребу за бољом припремом за екстремне временске услове, чак и у регијама гдје су такви феномени ријетки.
WOW, JUST WOW. 🌪️— WeatherNation (@WeatherNation) September 13, 2025
An absolutely stunning tornado was spotted today in Southeast Utah, an incredibly rare sight in the desert of the Four Corners region.
There have been two tornado reports so far today, an unusual and active day for the Southwest. #UTwx pic.twitter.com/Va7O8RXoVn
Свијет
1 д0
Република Српска
1 д0
Здравље
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму