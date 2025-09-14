Logo
Пијан мушкарац пао са балкона и погинуо

14.09.2025

10:09

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У загребачкој Дубрави, у ноћи с петка на суботу, догодио се трагичан догађај у којем је 40-годишњи мушкарац изгубио живот.

Према саопштењу полиције, несрећа се догодила у Вишњевачкој улици, пише Индекс.хр.

Како се наводи у извјештају, мушкарац је конзумирао алкохолна пића на неограђеном балкону.

Претпоставља се да је у једном тренутку, под утицајем алкохола, изгубио равнотежу и пао са висине од отприлике 280 центиметара на бетонску подлогу дворишта.

На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај како би утврдили све околности које су довеле до ове трагедије.

Тијело преминулог превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу, гдје ће се обдукцијом утврдити тачан узрок смрти.

