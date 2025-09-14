Букурешт подигао борбене авионе

Извор:
СРНА
14.09.2025
11:06
Коментари:1
Румунија је подигла борбене авионе када је дрон нарушио ваздушни простор те земље током руског напада на украјинску инфраструктуру близу границе, саопштило је Министарство одбране Румуније.
Букурешт тврди да је дрон улетио у Румунију током руских удара на Украјину.
Министарство одбране је истакло да су власти упозориле грађане у југоисточном округу Тулча, у близини Дунава и украјинске границе, да се склоне.
У саопштењу се додаје да су ловци открили дрон у националном ваздушном простору и пратили га све док није нестао са радара 20 километара југозападно од села Килија Вече.
"Дрон није прелетио насељена подручја и није представљао непосредну опасност за становништво", истиче се у саопштењу.
Румунски потез услиједио је након што је Пољска распоредила авионе и затворила аеродром у источном граду Лублину због пријетње нападом дроном.
Румунија, чланица Европске уније и НАТО-а, која дијели 650 километара дугу границу са Украјином, већ је више пута имала случајеве да фрагменти дронова падну на њену територију од почетка руске специјалне операције у Украјини 2022. године.
