Logo
Large banner

Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске

Извор:

СРНА

14.09.2025

11:28

Коментари:

2
Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске
Фото: АТВ БЛ

Српски делега у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић истакао је да је референдум кључно средство одбране Републике Српске.

Ковачевић је указао да је заказани референдум прва прилика, још од потписивања Дејтонског споразума, да српски народ и грађани Републике Српске јасно искажу свој став о наметнутим одлукама неизабраних странаца.

"И зато је од историјског значаја да као народ ову прилику не пропустимо. Разумијем да постоје и оправдане и неоправдане замјерке на питање које је Народна скупштина утврдила. Разумијем и да неки постављају питање и о самом смислу одржавања оваквог референдума, јер како тврде, сви знају шта наш народ мисли. Али, овдје је битна суштина", нагласио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.

KAŠ-PATEL-FBI-140925

Свијет

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

А суштина самог питања је, каже Ковачевић, да ли тражимо да се поштује воља нашег народа, или понизно прихватамо да поштујемо наметнуту вољу странаца.

"И то неизабраних и нелегалних страних управника, чије је наметање супротно међународном праву, уставима и законима БиХ и Републике Српске", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Болница

Србија

Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

А суштина је, додао је он, и да ће цијели свијет тачно знати шта наш народ мисли - када то сложно и јединствено искажемо на демократском референдуму.

"НЕ за Шмита је ДА за СРПСКУ!", поручио је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

referendum

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Kaš Patel, direktor FBI

Свијет

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

1 д

0
Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Република Српска

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

1 д

0
Букурешт подигао борбене авионе

Свијет

Букурешт подигао борбене авионе

1 д

1
Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

Србија

Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner