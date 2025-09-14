Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске

Извор:
СРНА
14.09.2025
11:28
Коментари:2
Српски делега у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић истакао је да је референдум кључно средство одбране Републике Српске.
Ковачевић је указао да је заказани референдум прва прилика, још од потписивања Дејтонског споразума, да српски народ и грађани Републике Српске јасно искажу свој став о наметнутим одлукама неизабраних странаца.
"И зато је од историјског значаја да као народ ову прилику не пропустимо. Разумијем да постоје и оправдане и неоправдане замјерке на питање које је Народна скупштина утврдила. Разумијем и да неки постављају питање и о самом смислу одржавања оваквог референдума, јер како тврде, сви знају шта наш народ мисли. Али, овдје је битна суштина", нагласио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Свијет
Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка
А суштина самог питања је, каже Ковачевић, да ли тражимо да се поштује воља нашег народа, или понизно прихватамо да поштујемо наметнуту вољу странаца.
"И то неизабраних и нелегалних страних управника, чије је наметање супротно међународном праву, уставима и законима БиХ и Републике Српске", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Србија
Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге
А суштина је, додао је он, и да ће цијели свијет тачно знати шта наш народ мисли - када то сложно и јединствено искажемо на демократском референдуму.
"НЕ за Шмита је ДА за СРПСКУ!", поручио је Ковачевић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму