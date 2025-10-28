Амерички агент покушао да врбује Мадуровог пилота у плану за његово хапшење?

Извор:
Дугогодишњи амерички агент тајно је покушао да регрутује пилота предсједника Венецуеле Николаса Мадура у плану за његово хапшење и изручење Сједињеним Америчким Државама, гдје се суочава с оптужбама за трговину дрогом, објавила је агенција Асошијетед прес позивајући се на изворе.
Према наводима АП-а, план врбовања пилота укључивао је луксузне приватне авионе, тајне састанке у хангару, дипломатске игре и покушаје да се придобије један од најближих сарадника венецуеланског лидера.
Агент америчке службе за унутрашњу безбједност (HSI) Едвин Лопез, тада аташе у Доминиканској Републици, сазнао је да су два приватна авиона која често користи Мадуро допремљена у ту земљу на поправку.
Лопез је добио дозволу да разговара с венецуеланским војним особљем које је дошло по авионе.
У мају 2024. године, на аеродрому у Санто Домингу, понудио је Мадуровом пилоту Битнеру Виљегасу договор – ако преусмјери предсједников лет на локацију гдје би америчке власти могле да га ухапсе, било у Доминиканској Републици, Порторику или у бази Гвантанамо на Куби, наводећи да би тако Виљегас постао „веома богат човјек и херој Венецуеле“, пише АП.
Виљегас, члан елитне предсједничке гарде, није прихватио понуду, али је оставио број телефона и наставио повремени контакт с агентом путем шифроване апликације.
„Још имаш времена да постанеш херој Венецуеле и станеш на праву страну историје“, рекао је агент пилоту у једној од порука, преноси америчка агенција.
Пошто Виљегас није пристао на Лопезову понуду, поједини Мадурови противници покушали су да изазову сумњу у његову лојалност.
Бивши амерички званичник Маршал Билингсли објавио је на друштвеним мрежама поруку поводом пилотовог рођендана, уз фотографије које су сугерисале његове контакте с америчким агентом.
Порука је објављена тачно минут прије него што је један авион којим Мадуро често лети полетио из Каракаса, али се двадесет минута касније вратио на аеродром, изазвавши спекулације да је пилот позван на испитивање, додаје АП.
Објава, коју је видјело готово три милиона људи, изазвала је талас коментара на друштвеним мрежама.
Виљегас се неколико дана није појављивао у јавности, да би се 24. септембра појавио у војној униформи у телевизијској емисији коју води министар унутрашњих послова Диосдадо Кабељо.
Кабељо је с осмијехом одбацио тврдње да је могуће поткупити венецуеланске официре, називајући Виљегаса „оданим патриотом“, док је пилот подигао песницу у знак лојалности предсједнику Мадуру.
Ова операција, како појашњава АП, показује колико су САД, често неорганизовано, покушавале да свргну Мадура, кога Вашингтон оптужује да је уништио демократију у нафтом богатој земљи и пружио уточиште нарко картелима, терористичким групама и комунистичкој Куби.
Од повратка америчког предсједника Доналда Трампа у Бијелу кућу, притисци су додатно појачани.
Током љета, америчка војска је распоредила хиљаде војника, хеликоптере и ратне бродове у Карибе у операцијама против кријумчара дроге из Венецуеле, при чему је, према наводима АП-а, у најмање 13 удара убијено 57 особа.
Трамп је, такође, овог мјесеца одобрио америчкој Централној обавјештајној агенцији (CIA) спровођење тајних акција на територији Венецуеле и повећао награду за Мадурово хапшење.
