Logo

Научници упозоравају: Геомагнетна олуја у наредна 24 сата

Извор:

Агенције

30.10.2025

16:06

Коментари:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Научници предвиђају да ће се геомагнетни утицај осјећати још један дан, према подацима Лабораторије за соларну астрономију Института за истраживање свемира и Института за соларно-земаљску физику Сибирског огранка Руске академије наука (РАН).

- Прогноза за наредна 24 сата: геомагнетска ситуација - очекују се геомагнетски поремећаји. Соларна активност непромијењена - наводи се у саопштењу.

Према лабораторијским подацима, шансе за геомагнетне олује на Земљи су 55 процената , а магнетосфера је стабилна.

Раније је лабораторија истакла да су крајем октобра на Земљи могуће слабе геомагнетне олује , изазване утицајем короналне рупе, али и да је примјетно постепено повећање геомагнетне активности.

Подијели:

Тагови:

Сунце

Геомагнетна олуја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Повећава се несташица чипова у Њемачкој

Наука и технологија

Повећава се несташица чипова у Њемачкој

2 ч

0
Робот

Наука и технологија

Кућни робот Нео пере суђе, слаже веш и прича вицеве

3 ч

0
Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

Наука и технологија

Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

5 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

YouTube доноси најважније унапређење до сада

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

"Оружје судњег дана" без премца у свијету: Шта је "посејдон"?

16

54

Почела магнетна олуја на Земљи

16

53

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

16

49

Савјет министара усвојио информацију: Више од 4 милиона за објекат у Њујорку

16

46

Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner