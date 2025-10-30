Научници упозоравају: Геомагнетна олуја у наредна 24 сата

Извор:
30.10.2025
Научници предвиђају да ће се геомагнетни утицај осјећати још један дан, према подацима Лабораторије за соларну астрономију Института за истраживање свемира и Института за соларно-земаљску физику Сибирског огранка Руске академије наука (РАН).
- Прогноза за наредна 24 сата: геомагнетска ситуација - очекују се геомагнетски поремећаји. Соларна активност непромијењена - наводи се у саопштењу.
Према лабораторијским подацима, шансе за геомагнетне олује на Земљи су 55 процената , а магнетосфера је стабилна.
Раније је лабораторија истакла да су крајем октобра на Земљи могуће слабе геомагнетне олује , изазване утицајем короналне рупе, али и да је примјетно постепено повећање геомагнетне активности.
