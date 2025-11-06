Windows уводи функцију коју корисници дуго желе!

06.11.2025
18:49
Коментари:0
Windows 11 уводи функцију коју многи корисници дуго желе: могућност истовременог слушања звука на двјема Bluetooth слушалицама или звучницима.
Функција је дио тестног издања и базирана је на технологији Bluetooth LЕ Audio, која омогућава више међусобно усклађених аудио-излаза.
До сада, корисници Windows 11 били су ограничени на један Bluetooth аудио-излаз по рачунарима. Захтјев за додатним уређајима захтијевао је софтверска рјешења или физичке адаптере. Нова функција омогућава да два пара слушалица (или слушалице и звучник) буду повезана и да репродукују исти садржај истовремено - идеално за филмове, музику или дијељење звука с пријатељем без жица и пребацивања уређаја. Подржани су само уређаји компатибилни са Bluetooth ЛЕ и одговарајућим кодецима, а тренутно је функција доступна у оквиру Инсидер програма на одређеним уређајима.
За сада је функција ограничена на специфичне уређаје који испуњавају техничке захтјеве. Microsoft је навео да је доступна на неким "Copilot Plus Windows 11 уређајима — међу њима су Самсунг Galaxy Book5 360 и одређене Surface серије, као и слушалице које подржавају LE Audio (на примјер Galaxy Buds Pro).
Ово значи да ако имате старији ПЦ или слушалице које не подржавају LE Audio, функција можда неће бити доступна одмах. Такође, корисници који често дијеле звук или гледају филм с другом особом требало би да провере компатибилност прије надоградње.
Увођење овакве функције показује да Windows 11 наставља тренд "дијељења" и флексибилности аудио-рјешења, што је раније била предност мобилних уређаја попут Google-ovih телефона или Самсунг-ових таблета. За кориснике који траже начин да два пара слушалица раде истовремено без додатних адаптера или кабла, ово је добродошла промјена која би ускоро могла постати стандард, преноси PC pres.
