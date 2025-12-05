Минић: Опструкције отварања прелаза у Градишци доказ дисфункционалности БиХ

Извор:
СРНА
05.12.2025
13:49
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је скандалозним то што из ФБиХ опструишу отварање новог граничног прелаза у Градишци, што свједочи о дисфункционалности БиХ.
Минић је навео да је невјероватно да појединац из ФБиХ не жели дати подршку тако важној ствари из одређених тривијалних разлога.
"Када путујем у Србију преко Хрватске Министарство иностраних послова (у Савјету министара) не жели да достави допис граничној служби. Можете онда мислити како би било да нам нешто стварно требају помоћи. Онда се неко љути на наш однос према томе. Ово је наша људска реакција", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Друштво
Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд
Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић већ два пута је гласао против измјена Правилника о унутрашњој организацији, што је услов за отварање прелаза у Градишци
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
41
15
41
15
30
Тренутно на програму