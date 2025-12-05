Logo
Large banner

Минић: Опструкције отварања прелаза у Градишци доказ дисфункционалности БиХ

Извор:

СРНА

05.12.2025

13:49

Коментари:

0
Минић: Опструкције отварања прелаза у Градишци доказ дисфункционалности БиХ
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је скандалозним то што из ФБиХ опструишу отварање новог граничног прелаза у Градишци, што свједочи о дисфункционалности БиХ.

Минић је навео да је невјероватно да појединац из ФБиХ не жели дати подршку тако важној ствари из одређених тривијалних разлога.

"Када путујем у Србију преко Хрватске Министарство иностраних послова (у Савјету министара) не жели да достави допис граничној служби. Можете онда мислити како би било да нам нешто стварно требају помоћи. Онда се неко љути на наш однос према томе. Ово је наша људска реакција", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Велибор Пеулић

Друштво

Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић већ два пута је гласао против измјена Правилника о унутрашњој организацији, што је услов за отварање прелаза у Градишци

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Гранични прелаз Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

Република Српска

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

2 ч

0
Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

Република Српска

Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

3 ч

1
Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

Република Српска

Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

3 ч

0
Минић се састао са представницима Удружења пензионера

Република Српска

Минић се састао са представницима Удружења пензионера

4 ч

0

Више из рубрике

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

Република Српска

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

2 ч

0
Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

Република Српска

Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

3 ч

1
Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

Република Српска

Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца

3 ч

0
Минић се састао са представницима Удружења пензионера

Република Српска

Минић се састао са представницима Удружења пензионера

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

15

46

Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

15

41

Волф: БиХ тешко може опстати без дејтонских принципа

15

41

Жртву ударио коцем у главу: Младић оптужен за покушај убиства код Фоче

15

30

Стевандић: Тестирање дјеце на наркотике уз дозволу родитеља, желимо да заштитимо младе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner