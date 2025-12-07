Logo
Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Извор:

Телеграф

07.12.2025

11:29

Фото: АТВ

Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је Р. М. (29) из Неготина због сумње да је у једном стану у Скопљу силовао жену, злочин снимао, те жртву потом уцјењивао.

Жена (41) пријављена је да је почетком децембра присиљена на сексуални однос. Злочин се догодио у једном стану у центру Скопља, након чега је осумњичени тражио од ње новац, уцењујући је снимцима.

Друштво

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

"Дана 06. децембра 2025. у 01:00 у Скопљу, на подручју општине Аеродром, полицајци СВР Скопље лишили су слободе Р.М. (29) из Неготина, поступајући по пријави 41-годишње жене из Скопља да ју је 02. децембра 2025. у стану у области Центар присиљавао на сексуалне радње, снимајући је мобилним телефоном, а затим јој пријетио и захтијевао да му да новац како не би објавила снимак на друштвеним мрежама", саопштило је Министарство унутрашњих послова, пише Телеграф.

