Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио

Извор:
Телеграф
07.12.2025
11:29
Коментари:0
Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је Р. М. (29) из Неготина због сумње да је у једном стану у Скопљу силовао жену, злочин снимао, те жртву потом уцјењивао.
Жена (41) пријављена је да је почетком децембра присиљена на сексуални однос. Злочин се догодио у једном стану у центру Скопља, након чега је осумњичени тражио од ње новац, уцењујући је снимцима.
Друштво
Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?
"Дана 06. децембра 2025. у 01:00 у Скопљу, на подручју општине Аеродром, полицајци СВР Скопље лишили су слободе Р.М. (29) из Неготина, поступајући по пријави 41-годишње жене из Скопља да ју је 02. децембра 2025. у стану у области Центар присиљавао на сексуалне радње, снимајући је мобилним телефоном, а затим јој пријетио и захтијевао да му да новац како не би објавила снимак на друштвеним мрежама", саопштило је Министарство унутрашњих послова, пише Телеграф.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму