Познато кад креће исплата увећаних пензија

Извор:

Fena

03.02.2026

21:10

Познато кад креће исплата увећаних пензија
Фото: АТВ

Пензионери у Федерацији БиХ корисници Федералног завода МИО ове седмице ће добити пензије увећане за 11,2 одсто, а за које су средства осигурана у Буџету Федерације БиХ.

Како су за Фену потврдили из Федералног министарства финансија, средства за исплату пензија за јануар текуће године у укупном износу од 347 милиона КМ упућена су данас према поштама и банкама. Сходно уобичајеној пракси исплате пензија петога дана у мјесецу, пензије ће према крајњим корисницима бити пуштене у четвртак, 5. фебруара.

Најновија вијест

Свијет

Убијен Гадафијев син

Споменуто увећање темељи се на недавно усвојеном Закону о измјенама и допунама Закона о МИО ФБиХ који предвиђа усклађивање пензија два пута годишње, у јануару и јулу. Тако се најнижа пензија корисника који су право остварили прије 1. јануара 2026. повећава с 599,28 на 666,40 КМ, а загарантована са 715,21 на 795,31 КМ. Просјечна самостална пензија из децембра 2024., усклађена за сва припадајућа повећања, износи 841,98 КМ, што уједно представља и износ загарантоване пензије сходно Закону о измјенама и допунама Закона о МИО.

Након исплате пензија биће уплаћено и здравствено осигурање за пензионере, па ће укупно издвајање за јануар износити 353 милиона КМ. Поређења ради за јануар 2025. године тај износ је био 287 милиона КМ.

ФБиХ

Исплата пензија

