Како се у Приједору "боре" са поскупљењима?

Због свакодневних поскупљења основних намирница и трошкова живота, раст плата се готово и не осјети. Упркос већим зарадама, приједорчанима је све теже преживјети од првог до првог. Свако ново поскупљење погађа оне са најнижим примањима.
„Скупо све, све је скупо ненормално, џабе што они пензију подижу кад овамо скупи прехрана“,
„Купим шта могу и колико могу платити, ко ће то све. У једној продавници једна цијена у другој друга, калкулишеш колико можеш“, неки су од коментара грађана.
Просјечна потрошачка корпа за четворочлану породицу износи 2.800 марака, а просјечна нето плата свега 1.560. Једна плата покрива тек пола трошкова домаћинства.
„Те основне плате не могу. Ни близу не могу да покрију те наше трошкове. Пазите једну ствар, наш народ мора балансирати, иде у маркете иде овамо иде онамо, тражи шта је јефтиније“, каже Жељко Перовић, Трговачка радња „Воћар“.
Високе марже и стална поскупљења посљедица су и изостанка контроле на тржишту. И купци и трговци остају незаштићени.
Осим хране, грађани су под додатним ударом због растућих трошкова струје и комуналних услуга.
„Ово јесте огроман удар на џеп потрошача, зато што ћемо на уштрб тога да платимо комуналним предузећима све оно што они ево ја бих по некад рекла и да маштају да треба бити поскупљење зато што нас они могу искључити, могу да нам пријете, могу да нас туже а то ће бити на уштрб онога колико квалитетно се хранимо колико ћемо издвајати за здравство, колико мало можемо да дамо за образовање, мало можемо да приуштимо д јеци, ево то је све данак свих ових поскупљења који се дешавају у посљедње вријеме“, каже Муриса Марић, Удружење грађана „ДОН“, Приједор.
Многи грађани у Приједору приморани су да користе помоћ јавних кухиња које дневно обезбјеђују стотине оброка за социјално угрожене грађане.
