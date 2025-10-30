Logo

Којић: Одлука ПД ПС БиХ о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ неуставна

Извор:

РТРС

30.10.2025

22:16

Коментари:

0
Којић: Одлука ПД ПС БиХ о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ неуставна
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Одлука Представничког дома ПС БиХ о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ је неуставна, рекао је за РТРС посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Сједницу су бојкотовали посланици СНСД-а и Српског клуба.

Изгласавање одлуке о овом питању је у надлежности Савјета министара.

Такође, Канцеларија за законодавство Савјета министара навела је да се из процеса именовања главног преговарача не може искључити Предсједништво БиХ.

Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Представнички дом Парламентарне скупштине

БиХ

Двије "тројке" овластиле саме себе да именују преговарача са ЕУ

Предвиђено је да ће, осим главног преговарача, Представнички дом именовати и два замјеника, који не могу бити из истог конститутивног народа.

Одлука је усвојена гласовима странака "тројке" и њихових партнера, СДА, те опозиционих странака из Републике Српске - ПДП-а, СДС-а и Листе за правду и ред.

Усвојен је и закључак којим Представнички дом позива клубове посланика да до 10. новембра доставе приједлоге за главног преговарача и његове замјенике.

Милорад Којић

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

