Logo

ПД ПС БиХ: Усвојена одлука о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ

Извор:

СРНА

30.10.2025

21:04

Коментари:

0
ПД ПС БиХ: Усвојена одлука о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.

Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Предвиђено је да ће, осим главног преговарача, Представнички дом именовати и два замјеника, који не могу бити из истог конститутивног народа.

Одлука је усвојена гласовима странака "тројке" и њихових партнера, СДА, те опозиционих странака из Републике Српске - ПДП-а, СДС-а и Листе за правду и ред.

Усвојен је и закључак којим Представничког дом позива клубове посланика да до 10. новембра доставе приједлоге за главног преговарача и његове замјенике.

Посланици ХДЗ-а БиХ су указали да материјали о истој тачки дневног реда нису исти на данашњој и претходној сједници.

Током расправе о овој тачки дневног реда посланик ХДЗ-а БиХ Даријана Филиповић напоменула је да се Представнички дом изјашњавао о извјештају колегијума који не постоји, односно није пред посланицима, те да је ова тачка уврштена на дневни ред на основу извјештаја који посланици нису видјели.

На исто је указао и посланик ХДЗ-а БиХ Предраг Кожул који је рекао да је овим прекршен Пословник о раду Представничког дома.

Милан Дуновић из ДФ-а рекао је да се о именовању главног преговарача "воде два противуставна процеса, један у Савјету министара, а други у Представничком дому".

- Видјели смо и да је Канцеларија за законодавство Савјета министара навела да се из процеса именовања главног преговарача не може искључити Предсједништво БиХ - навео је Дуновић.

Овим су данашња засједања Представничког дома завршена.

Подијели:

Таг:

PD PS BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Опет ништа од буџета

БиХ

Опет ништа од буџета

2 ч

0
Поново пао буџет, без амандмана нема подршке

БиХ

Поново пао буџет, без амандмана нема подршке

3 ч

1
Станивуковић се састао са отправником послова Амбасаде САД-а у БиХ

БиХ

Станивуковић се састао са отправником послова Амбасаде САД-а у БиХ

3 ч

2
Амиџић: Амандманима Комисије за финансије настоји се да се буџет не усвоји

БиХ

Амиџић: Амандманима Комисије за финансије настоји се да се буџет не усвоји

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

21

40

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

21

35

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

21

20

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

21

13

Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner