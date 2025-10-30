ПД ПС БиХ: Усвојена одлука о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ

Извор:
СРНА
30.10.2025
21:04
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.
Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Предвиђено је да ће, осим главног преговарача, Представнички дом именовати и два замјеника, који не могу бити из истог конститутивног народа.
Одлука је усвојена гласовима странака "тројке" и њихових партнера, СДА, те опозиционих странака из Републике Српске - ПДП-а, СДС-а и Листе за правду и ред.
Усвојен је и закључак којим Представничког дом позива клубове посланика да до 10. новембра доставе приједлоге за главног преговарача и његове замјенике.
Посланици ХДЗ-а БиХ су указали да материјали о истој тачки дневног реда нису исти на данашњој и претходној сједници.
Током расправе о овој тачки дневног реда посланик ХДЗ-а БиХ Даријана Филиповић напоменула је да се Представнички дом изјашњавао о извјештају колегијума који не постоји, односно није пред посланицима, те да је ова тачка уврштена на дневни ред на основу извјештаја који посланици нису видјели.
На исто је указао и посланик ХДЗ-а БиХ Предраг Кожул који је рекао да је овим прекршен Пословник о раду Представничког дома.
Милан Дуновић из ДФ-а рекао је да се о именовању главног преговарача "воде два противуставна процеса, један у Савјету министара, а други у Представничком дому".
- Видјели смо и да је Канцеларија за законодавство Савјета министара навела да се из процеса именовања главног преговарача не може искључити Предсједништво БиХ - навео је Дуновић.
Овим су данашња засједања Представничког дома завршена.
