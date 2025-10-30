Опет ништа од буџета

Аутор:Весна Азић
30.10.2025
19:20
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није усвојио Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за ову годину у другом читању. За Приједлог закона о буџету није било потребне ентитетске већине.
Маратонска сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ. Након вишемјесечних расправа, враћања приједлога, техничких застоја и политичких сукоба – буџет институција БиХ за 2025. годину коначно је прошао у првом читању.
Али сједница није прошла без политичких трзавица. Посланици СНСД-а и Српског клуба уложили су пет амандмана, тврдећи да су њима „поправили приједлог буџета који је дошао из Предсједништва БиХ.
Избачене су институције кантоналног и ентитетског нивоа које су биле обухваћене приједлогом који је стигао из Предсједништва БиХ, а водило се рачуна и о радницима са најнижим коефицијентима у заједничким институцијама.
Амандмани СНСД-а у којима је и накнада за запослене у институцијама БиХ од 1000 КМ, оборени су. Прошао је,како га назива ресорни министар, непроводив амандман Тројке да то буде 1.800 КМ по запосленом.
"1.800КМ пута 21.00 запослених пута порези и доприноси... Како ћете 63 милиона и 126 хиљада КМ згурати у 46 милиона и 600 хиљада КМ", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Клуб СДА од самог почетка подржава усвајање буџета јер је, како кажу, то неопходно због свих обавеза које имају институције БиХ – од повећања плата до исплате дуга БХРТ- у и модернизације Оружаних снага БиХ.
"Парламент може све, осим имати дјецу. Према томе, ми смо сјели буџетски разрадили ово, пронашли ово итд. Ако Амиџић мисли да радницима не може исплатити 1800КМ, онда треба да се повуче с тог мјеста, како бисмо ми на том мјесту именовали некога ко ће знати како то да уради", каже Предраг Којовић, посланик Наше странке у Представничком Дому БиХ.
"И ја који сам правник нисам економиста, али и свима осталима је потпуно јасно и образложено зашто је нешто непроводиво. Сад се ви љутите зашто је неко објаснио, јер ви хоћете да изађете и кажете да сте радницима обезбиједили 1800КМ, које не можете провести. Јер, као што каже министар финансија првим амандманом сте их узели, а другим им као дајете. Немојте да се бавимо популизмом", каже Милорад Којић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Укупан оквир за финансирање институција БиХ у 2025. години износи 1,57 милијарди КМ, што је за 14 посто више него лани. Приходи за сервисирање вањског дуга износе 1,22 милијарде КМ, док су укупни расходи и сервисирање дуга укупно 2,79 милијарди КМ.
