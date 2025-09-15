Додик: Човићу поручујем да треба изабрати предсједника Херцег-Босне

Извор:
СРНА
15.09.2025
15:37
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је предсједнику ХДЗ-а БиХ Драгану Човићу да Херцег-Босна нема предсједника и да га треба изабрати.
"Чујем да је рекао да Република Српска нема предсједника, а ја њему поручујем да Херцег-Босна нема предсједника и да га треба изабрати", рекао је Додик у Бањалуци, преноси Срна.
Република Српска
Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике
Читам да је мој пријатељ Драган Човић рекао да Република Српска нема предсједника!!!— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2025
Мислим да Херцег -Босна нема предсједника и да треба да га изабере.
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму