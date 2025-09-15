Logo
Додик: Човићу поручујем да треба изабрати предсједника Херцег-Босне

Извор:

СРНА

15.09.2025

15:37

Коментари:

1
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је предсједнику ХДЗ-а БиХ Драгану Човићу да Херцег-Босна нема предсједника и да га треба изабрати.

"Чујем да је рекао да Република Српска нема предсједника, а ја њему поручујем да Херцег-Босна нема предсједника и да га треба изабрати", рекао је Додик у Бањалуци, преноси Срна.

Застава-Дан српског јединства

Република Српска

Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике

Тагови:

Милорад Додик

Драган Човић

Коментари (1)
