Дачић: Наша је дужност да чувамо завјет јединства, уједињени у вриједностима које гајимо

Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић присуствовао је данас државној свечаности поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Гаџином Хану и поручио да је дужност српског народа да чува завјет јединства, уједињен у вриједностима које гаји и опредјељен за напредак Србије и будућих генерација.
''Срећан сам што смо данас у Гаџином Хану, родном мјесту једног од најпознатијих бораца са Солунског фронта Драгутина Матића, познатијег као 'Око соколово', гдке се одржава државна свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Овај за све Србе велики празник заједно обиљежавају Србија и Република Српска, као вид посебног поштовања према херојским прецима који су потукли непријатеље 1918. године и изборили се за величанствену побједу Срба у Првом свјетском рату''', написао је Дачић на Инстаграму.
''Наше јединство је и одговорност, а застава није само обиљежје и симбол, већ и обавеза да будемо достојни онога што представља'', поручио је Дачић.
