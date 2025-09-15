Logo
Large banner

Дачић: Наша је дужност да чувамо завјет јединства, уједињени у вриједностима које гајимо

Извор:

АТВ

15.09.2025

15:12

Коментари:

0
Дачић: Наша је дужност да чувамо завјет јединства, уједињени у вриједностима које гајимо
Фото: Танјуг/АП

Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић присуствовао је данас државној свечаности поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Гаџином Хану и поручио да је дужност српског народа да чува завјет јединства, уједињен у вриједностима које гаји и опредјељен за напредак Србије и будућих генерација.

''Срећан сам што смо данас у Гаџином Хану, родном мјесту једног од најпознатијих бораца са Солунског фронта Драгутина Матића, познатијег као 'Око соколово', гдке се одржава државна свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Овај за све Србе велики празник заједно обиљежавају Србија и Република Српска, као вид посебног поштовања према херојским прецима који су потукли непријатеље 1918. године и изборили се за величанствену побједу Срба у Првом свјетском рату''', написао је Дачић на Инстаграму.

''Наше јединство је и одговорност, а застава није само обиљежје и симбол, већ и обавеза да будемо достојни онога што представља'', поручио је Дачић.

Подијели:

Тагови:

Ивица Дачић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Бањалуци живи 207 стогодишњака

Друштво

У Бањалуци живи 207 стогодишњака

2 ч

0
Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом

Свијет

Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом

2 ч

0
Убиство Саво Чолић

Хроника

Убиство Чолића: Одбрана предложила споразум, тужилаштво тражи већу казну

2 ч

0
Лукашенко: Минск има све што је потребно да нанесе неподношљиву штету потенцијалном агресору

Свијет

Лукашенко: Минск има све што је потребно да нанесе неподношљиву штету потенцијалном агресору

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner