Лукашенко: Минск има све што је потребно да нанесе неподношљиву штету потенцијалном агресору

Извор:

Спутник Србија

15.09.2025

14:24

Фото: Танјуг/АП

Одговор Бјелорусије у случају директне пријетње биће муњевит, Минск има све што му је потребно да нанесе незамисливу штету потенцијалном агресору, изјавио је предсједник земље Александар Лукашенко у интервјуу за руске медије.

„Наравно, пратимо развој ситуације на западним границама. У случају директне пријетње, одговорићемо муњевитом брзином свакоме ко крене на бјелоруску земљу. Ако пређу са ријечи на дјела, имаћемо чиме да узвратимо. Имамо све што је потребно да бисмо нанијели неприхватљиву штету агресору. Не савјетујем им да то тестирају“, нагласио је бјелоруски лидер.

Лукашенко је такође оцијенио да се непријатељска политика Запада према Русији и Бјелорусији не мења, већ прераста у отворено агресивну – доказ за то је минирање границе са Белорусијом од стране Пољске и балтичких земаља.

Политика Запада према Москви и Миску отворено агресивна

Према његовим ријечима, такве изјаве су лице опште политике Запада према Бјелорусији и Русији.

„Најтужније је што се та политика није промијенила. Прошло је 80 година од завршетка Другог свјетског рата, а тамо, на Западу, и даље сматрају наше земље и наш братски савез пријетњом. НАТО ужурбано наоружава Европу, а Пољска и балтичке земље измишљају наводно заштитне мјере како би удовољиле својим господарима. Једна од њих је повлачење из Отавске конвенције и минирање границе са Бјелорусијом“, нагласио је Лукашенко.

Истовремено, према његовим ријечима, савез Белорусије и Русије провјерен је током времена и све док двије земље граде заједничку будућност, не могу их сломити.

До рјешења за Украјину само преко дијалога

Када је ријеч о решавању ситуације у Украјини, бјелоруски предсједник је констатовао да не постоји алтернатива мировним преговорима о конфликту, током њих морају се узети у обзир интереси свих страна.

(Спутњик)

Александар Лукашенко

Bjelorusija

