ТикТок под притиском: Трамп поново разматра битну одлуку

Администрација предсједника Америке, Доналда Трампа, разматра могућност да поново одложи рок који је дат компанији "ButeDance" из Кине да прода америчко пословање ТикТока или да се суочи са забраном рада у САД.
САД и даље држе под знаком питања будућност једне од најпопуларнијих апликација на свијету - ТикТока. Рок који је администрација предсједника Доналда Трампа поставила кинеској компанији "ButeDance", власнику ТикТока, истиче 17. септембра, али све су веће шансе да ће тај датум поново бити помјерен.
Ријеч је о већ четвртом продужетку рока који је првобитно одређен још почетком године. Амерички закон налаже да "ButeDance" мора да прода ТикТок америчким купцима или ће апликација бити потпуно забрањена у Сједињеним Државама. Разлог је, како тврде званичници у Вашингтону, забринутост за безбједност података око 170 милиона Американаца који користе ТикТок, јер би они могли да заврше у рукама кинеске владе.
Трамп је изјавио да постоје заинтересовани купци из САД, али да преговори још увијек нису донијели конкретан резултат. Кључни камен спотицања јесте алгоритам препорука, који представља срце ТикТок апликације, чију продају Кина упорно одбија да одобри.
"Можда ћу продужити, можда не; преговарамо тренутно. Можда га пустимо да се угаси, можда и не - зависи од Кине", рекао је Трамп у једном од посљедњих коментара на ову тему.
Влада Сједињених Америчких Држава је спремна да дозволи да забрана друштвене мреже ТикТок ступи на снагу уколико не буде постигнут договор о продаји кинеске компаније ButeDance, рекао је данас новинарима амерички званичник упознат са садржином америчко-кинеских преговора који се одржавају у Мадриду. Званичник је рекао да су многи технички аспекти продаје већ разрађени, али да кинески званичници повезују споразум са неповезаним захтјевима у вези са америчким царинама и ограничењима на технологију, преноси "Ројтерс". Како је јуче пренијела агенција, најважнији исход разговора би могао бити још једно продужавање рока за кинеског власника ТикТока да прода своје америчке операције до 17. септембра, или ће се суочити са могућим гашењем апликације у САД. Извор упућен у разговоре рекао је да се не очекује постизање договора, али да ће рок бити продужен по четврти пут откако је Доналд Трамп поново постао предсједник САД. Уколико дође до новог продужетка, ТикТок ће наставити да ради и остаће доступан америчким корисницима, барем привремено. Ипак, неизвјесност траје већ мјесецима, што апликацију и њене креаторе садржаја држи у својеврсном процјепу, док се политичке одлуке и преговори настављају иза затворених врата, преноси "б92".
