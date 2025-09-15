Којић: Српско јединство потребније него икад

Извор:
Предсједник општинске Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић рекао је да је српском народу јединство потребније него икад и да се српско тробојка мора вијорити на сваком кораку.
Којић сматра да би Дан српског јединства, слободе и националне заставе требало да буде сваки дан у години, јер су најбољи синови и кћери дали своје животе за светињу сваког Србина, а то је Република Српска.
- Јединство нам је сада потребније него икад, јер је српски народ под притиском, од Републике Српске, Србије до наше браће на Косову и Метохији који живе живот у гету - рекао је Којић Срни.
Према његовим ријечима, српска тробојка се мора вијорити на сваком кораку, јер се чини да једино Срби имају страх да некога не увриједе ако истакну своју заставу, што је свакако погрешно.
- Сва дешавања која су иза нас више од три деценије код Срба су створила страх, бојазан од оптужби и суђења јер смо свједоци да Суд и Тужилаштво БиХ оптужују и суде Србима за све што има везе са патриотизмом и желе нам забранити да кажемо ко смо и шта смо - указао је Којић.
Он је навео да је и сам датум симболичан, јер Република Српска данас обиљежава и Дан несталих што је свакако датум који показује однос БиХ према Републици Српској и српском народу, подсјетивши на чињеница да се још трага за 1.616 лица српске националности.
- Свима је јасно да српски народ и Република Српска нису пожељни у оваквој БиХ и једино рјешење је мирно раздруживање, на тај начин би сви живјели без тензија - закључио је Којић.
