Радник оштетио банку за више од 50.000 КМ: Ево чега се досјетио

Кликс
15.09.2025
13:45
Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва Кантона Сарајево против Аднана Карића због кривичног дјела злоупотреба положаја или овлаштења.
Оптужени се терети да је током јуна 2019. године као банке, више пута са банкомата подизао новац са свог трансакцијског рачуна, да би након тога приступао систему банке и поништавао обављене трансакције, приказујући у систему као да се трансакције на банкоматима нису ни десиле.
Тако је себи прибавио незакониту корист у износу од 54.170 КМ, а за исти износ оштетио Шпаркасе банку.
Поступајући тужилац је у оптужници предложио суду да оптуженом забрани обављање банкарских послова у свим банкама у ФБиХ у трајању од пет година.
За главни претрес предложено је саслушање осам свједока, вјештак економске струке и извођење око 75 материјалних доказа.
