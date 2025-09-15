Почела претпродаја ски-карата на Јахорини

15.09.2025
Олимпијски центар "Јахорина" почео је данас претпродају ски-карата по цијени од 1.500 КМ за сезонску карту за дневно и ноћно скијање, умјесто досадашњих 2.150 КМ.
Из Олимпијског центра су саопштили да сезонска карта за дневно скијање радним данима у претпродаји износи 975 КМ, те да се уз њу добије и ноћно скијање, док било којих 10 дана или вечери скијања у било којем периоду сезоне износе 520 КМ.
Промијењена је и старосна граница, те дјечија карта важи за све до навршених 14 година, док је бесплатно скијање за дјецу до шест година.
Дјечија карта за 10 дана скијања у претпродаји износи 360 КМ, умјесто досадашњих 450 КМ, сезонска карта за дјецу за кориштење радним данима, уз гратис ноћно скијање је 533 КМ, а 820 КМ сезонска дјечија карта са викендом, укључујући дневно и ноћно скијање.
Све карте, са сниженим претпродајним цијенама, могу се купити онлајн путем веб-шопа Олимпијског центра "Јахорина", као и на касама на Пољицама радним данима од 8.00 до 16.00 часова.
Купљене карте се могу користити и на Ски-центру "Игришта". Претпродаја карата траје до 15. октобра.
