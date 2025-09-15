Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

Извор:
Курир
15.09.2025
14:05
Познати естрадни менаџер Сабит Саша Дервишевић живи с породицом у Франкфурту, а чешће је на путу по земљама региона и Европе.
Његова каријера пјевача, а касније и менаџера, нераскидиво је везана уз саме почетке пјевача Халида Бешлића.
Заједно су почињали естрадну каријеру
"Ма, како да не. Некако смо заједно почињали. Сјећам се да смо се упознали на једном концерту у БиХ. Возио сам тада ауто "Дијану 6", планирао да га продам и купим Голфа, а обећао сам га Синану Сакићу. Међутим, чим сам упознао Халида, одмах ми је легао на прву, прије свега као човјек, а онда и као пјевач. Он се заинтересовао за тај мој ауто и, умјесто Синану, дао сам га Халиду. Од тада па до данас, Халид је увијек куповао нове аутомобиле код мене у Франкфурту. Била су то заиста дивна времена. Наше пријатељство почело је и прије него што је започео сарадњу с Назифом Гјивом. Када је Назиф касније дошао, настао је општи лом", присјетио се Саша.
На питање да ли је посјетио Халида у болници, одговорио је:
"Наравно да јесам, три или четири пута. Халид је велики борац и бориће се и даље."
Док је давао интервју зазвонио му је телефон, на другој линији био је управо Халид. Разговарали су о сасвим обичним стварима, а Халидов глас био је исти као увијек: снажан и пркосан.
"Ко зна мене и Халида, зна колико смо блиски. Ова ситуација ми је тешко пала. Најтеже је што портали на основу његове болести прикупљају лајкове. То је страшно. Једино су доктори компетентни да говоре о његовом стању. Ми остали можемо само да се молимо за његово оздрављење. Халид је навикао на покрет, на људе, тешко му пада мировање, али нема болова и прима терапију", казао је Саша.
О новој пјесми Халида Бешлића "Сејда", коју је за њега урадио Милиграм, додаје:
"Песма је фантастична. Халиду је његова Сејда одувијек била све. Њихова блискост, љубав, породица, то је његов највећи ослонац. Он је свој мир од бројних наступа и путовања увијек проналазио у близини Сејде, сина Дине, снајке и унука. А то је права реткост на естради."
