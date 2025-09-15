Logo
Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

АТВ

15.09.2025

13:54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

Вијеће за заштиту виталног интереса Републике Српске на данашњим сједницама одлучило је да је прихватљиво да се расправља о вету Клуба Бошњака о референдуму у Српској.

Како је саопштено из Уставног суда, предмети одлучивања Вијећа била су питања прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа у вези са Законом о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи и са Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, те у вези са Одлуком о расписивању републичког референдума и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о расписивању републичког референдума.

Поменуте одлуке је, подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске изгласала на 24. посебној сједници одржаној 22. августа 2025. године.

Вијеће је, дакле, расправљало о прихватљивости наведених захтјева, односно да ли постоје процесноправни услови за мериторно одлучивање о томе да ли је оспораваним актима дошло до повреде виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа.

"У вези с тим, Вијеће је утврдило да су исти захтјеви прихватљиви, с обзиром на то да је проведена процедура која се односи на витални национални интерес сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава. Такође, Вијеће је констатовало и то да су испуњене остале процесне претпоставке за мериторно одлучивање о овим захтјевима, те ће мериторне одлуке донијети у Уставом одређеном року у наредних мјесец дана", саопштено је из Уставног суда.

