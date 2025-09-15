Отвара се реновирани Бинго Ступ: Још већи избор, још боља куповина!

15.09.2025
14:17
Коментари:0
Сарајево, 15. септембар 2025. – Само још два дана дијеле нас од великог отварања реновираног Бинга на Ступу!
У сриједу, 17. септембра у 11:00 сати, Бинго ће купцима представити потпуно нови простор на више од 9.000 м² – модеран, простран и спреман да понуди искуство куповине какво до сада нисте имали.
Оно што чини Бинго Ступ посебним јесте чињеница да је више од 60% понуде посвећено непрехрани. Од најновијих модних колекција одјеће и обуће, преко намјештаја и декорација за дом, па све до технике, алата и вртног програма.
Другим ријечима, на једном мјесту можете пронаћи апсолутно све што вам треба – од нове гардеробе, преко опреме за дом и башту, па до најновије технике, уз богат избор прехрамбених производа.
А, на дан отварања бит ће истински спектакл. Посјетитеље очекује богат и разноврстан забавни програм са мноштвом поклона. Након свечаног пресијецања врпце испред маркета бит ће организована ДЈ забава, а за најмлађе богат садржај – напухани дворци, дружење са маскотама Бинга и других брендова , море слаткиша и бројна друга изненађења.
Унутар маркета ће се представити чак 46 добављача са брендираним промо пултовима, организованим играма попут кола среће и разним другим изазовима који посјетитељима могу донијети вриједне поклоне. Укратко, изненађења вас чекају на сваком кораку, уз незаобилазно одличну атмосферу.
Видимо се на отварању у сриједу, 17. септембра у 11:00 сати, Бинго Ступ
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму