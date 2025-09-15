Logo
У Бањалуци живи 207 стогодишњака

15.09.2025

15:10

У Бањалуци живи 207 стогодишњака
Фото: Pixabay

Број стогодишњака у Босни и Херцеговини нагло расте: средином августа 2025. у земљи је живјело 3.957 особа старости 100+ година, што је 1.152 више него од љета 2024., показују подаци IDDEEA БиХ. Међу њима је 2.757 жена и 1.200 мушкараца. Најстарија особа је жена из Тузланског кантона – има 120 година.

Највише их има у Новом Сарајеву чак 220, у Мостару 217, Бањалука 207, у Сарајеву Општина Центар 146. Слиједе: Добој (132), Нови Град Сарајево (121), Тузла (105), Брод (102), Дервента (92), Стари Град Сарајево (88), Братунац (81), Бијељина (77), Приједор (71), Сребреник (69)/Ливно (69), Градишка (68), Травник (63), Зеница (59), Илиџа (54), Брчко (53), Бихаћ (49), Прњавор (47), Груде (44)/Пале (44).

У Грудама од 44 стогодишњака 35 су жене; у Мостару живи 154 жена 100+; Ново Сарајево предњачи по броју мушкараца (87).

Дуговјечност је израженија код жена: према Агенцији за статистику БиХ, жене у просјеку живе 5,2 године дуже од мушкараца, а просјечна старост умрлих у посљедњих 20 година порасла је за 6,9 година. Поређења ради, БиХ је почетком 2021. имала 1.149 стогодишњака (850 у прољеће 2019.), а у јуну 2024. укупно 2.805.

