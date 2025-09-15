Logo
Large banner

Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом

15.09.2025

15:09

Коментари:

0
Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом
Фото: Tanjug/AP

Предсједник САД Доналд Трамп најавио је да ће у петак, 19. септембра разговарати са предсједником Кине Си Ђинпингом.

Он је у објави на мрежи "Трут сошл", након састанка представника кинеског и америчког трговинског сектора, написао да односи између САД и Кине остају "веома снажни".

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко: Минск има све што је потребно да нанесе неподношљиву штету потенцијалном агресору

Трамп је истакао да је постигнут договор са једном компанијом "коју млади људи у Америци веома желе да спасе", те да ће они бити "веома срећни".

Амерички лидер није открио о којој се компанији ради, али ТАСС је објавио да се вјероватно ради о будућности платформе "Тикток" у САД.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Si Điping

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

17

25

Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

17

24

Крај за Техеран?

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner