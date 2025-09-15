Трамп открио када се састаје са Си Ђинпингом

15.09.2025
15:09
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп најавио је да ће у петак, 19. септембра разговарати са предсједником Кине Си Ђинпингом.
Он је у објави на мрежи "Трут сошл", након састанка представника кинеског и америчког трговинског сектора, написао да односи између САД и Кине остају "веома снажни".
Свијет
Лукашенко: Минск има све што је потребно да нанесе неподношљиву штету потенцијалном агресору
Трамп је истакао да је постигнут договор са једном компанијом "коју млади људи у Америци веома желе да спасе", те да ће они бити "веома срећни".
Амерички лидер није открио о којој се компанији ради, али ТАСС је објавио да се вјероватно ради о будућности платформе "Тикток" у САД.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму