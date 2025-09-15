Logo
Ухапшени због посједовања недозвољеног оружја и наношења тјелесних повреда

Извор:

АТВ

15.09.2025

15:21

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина 13.септембра ухапсили су особу Ж.С. са подручја града Бијељина и особу М.Н. са подручја општине Угљевик.

Осумњичени су да су починили кривична дјела ''Тјелесна повреда'' и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, док је особа М.С. ухапшена због почињеног прекршаја из члана 70. Закона о оружју и муницији Републике Српске.

Истог дана, Полицијској станици Бијељина 2, пријављено је да је у угоститељском објекту на подручју града Бијељина особа Ж.С. ручном косом повредило особу М.Н., а са којим се у друштву налазила особа М.С. код кога је пронађен гасни пиштољ и исти привремено одузет.

На основу Наредбе Основног суда у Бијељини, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, обављен је претрес возила које користи осумњичени М.Н., а којом приликом је пронађен и привремено одузет пиштољ.

Након комплетирања и документовања предмета против особе Ж.С. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу ''Тјелесна повреда“, а против особе М.Н. извјештај о почињеном кривичном дјелу ''Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.

Тагови:

хапшење

PU Bijeljina

teške tjelesne povrede

