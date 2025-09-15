Logo
Сјећате ли се Кристине Мандарине? Погледајте како сада изгледа

Извор:

Фактор.ба

15.09.2025

15:21

Сјећате ли се Кристине Мандарине? Погледајте како сада изгледа

У међувремену је урадила низ пластичних операција.

Кристина Пенава постала је позната 2019. године када је "откривена" како продаје мандарине на једном штанду у Загребу. Ова атрактивна д‌јевојка, због својих атрибута, од тада не престаје интригирати јавност.

Ускоро је добила надимак Кристина Мандарина, а због ње је завладала "помама", јер су сви "масовно" долази купити њене мандарине. Због витамина, наравно.

Kristina Penava
Kristina Penava

Ускоро се повукла из "посла мандарина", те учествовала у једном хрватском ријалити шоу програму.

Али, након тога је нестала. Преселила се у Доминиканску Републику и родила д‌јевојчицу.

У међувремену је урадила низ пластичних операција, а данас је непрепознатљива.

Kristina Mandarina

