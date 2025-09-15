Сјећате ли се Кристине Мандарине? Погледајте како сада изгледа

Извор:
У међувремену је урадила низ пластичних операција.
Кристина Пенава постала је позната 2019. године када је "откривена" како продаје мандарине на једном штанду у Загребу. Ова атрактивна дјевојка, због својих атрибута, од тада не престаје интригирати јавност.
Ускоро је добила надимак Кристина Мандарина, а због ње је завладала "помама", јер су сви "масовно" долази купити њене мандарине. Због витамина, наравно.
Ускоро се повукла из "посла мандарина", те учествовала у једном хрватском ријалити шоу програму.
Али, након тога је нестала. Преселила се у Доминиканску Републику и родила дјевојчицу.
У међувремену је урадила низ пластичних операција, а данас је непрепознатљива.
