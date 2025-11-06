Logo

Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Извор:

АТВ

06.11.2025

10:54

Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће одржати вјежбу на подручју бањалучких насеља Залужани и Барловци.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се у ноћи 06/07.11.2025. године на подручју бањалучких насеља Залужани и Барловци, релизовати тактичка вјежба", саопштено је из МУП.

полиција-Република Српска-знак стоп

Хроника

Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

МУП Републике Српске

