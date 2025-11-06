Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Извор:
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће одржати вјежбу на подручју бањалучких насеља Залужани и Барловци.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се у ноћи 06/07.11.2025. године на подручју бањалучких насеља Залужани и Барловци, релизовати тактичка вјежба", саопштено је из МУП.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
