Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

СРНА

20.11.2025

14:43

0
Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард
Фото: Уступљена фотографија

Министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран рекао је да је Српска у претходном периоду доминантно улагала у област студентског стандарда и инфраструктурне објекте потребне да се створе адекватни услови рада за наставно особље.

Каран је навео да је повећан и стандард наставника и стручног особља – стручних сарадника и асистената, а развијају се и пројекти који раније нису постојали.

''Када је ријеч о студентском стандарду, Влада Српске је направила помаке којима се други не могу похвалити. За наше вриједне студенте који уредно дају годину за годином, студирање је бесплатно. Када говоримо о смјештајним капацитетима за студенте, исхрани и неким другим садржаје, мислим да смо ту достигли завидан ниво стандарда'', истакао је Каран.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права

Каран, који је професор уставног права, рекао је да је процес унитаризације БиХ, такозване грађанске државе, процес у којем српски народ не би имао субјективитет, државотворност, не би учествовао у доношењу одлука на нивоу БиХ и постао би национална мањина, али се Република Српска снажно томе одупире снагом својих институција.

Каран је оцијенио да Република Српска има стабилне институције, које једине могу дати адекватне одговоре на изазове, а којима је Српска изложена већ 30 година.

''Право и обавеза институција је да штите Устав и уставни поредак и сва људска права која су загарантована грађанима, али и да граде и развијају Српску ради бољег живота грађана'', истакао је Каран за Срну.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Каран је рекао да је Дејтонски споразум створио једино могући оквир заједничког живота у мултиетничкој држави каква је БиХ, а то је федерални облик и није облик доминације.

Он је нагласио да је Дејтонски споразум створио кључне принципе – да ниједан народ не може другом народу наметнути своју вољу, да воља једног народа не може бити воља и за друге и да сва три народа имају своју аутономну вољу.

Синиша Каран

Влада Републике Српске

studenti

