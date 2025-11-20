Logo
Large banner

Додик са руководством Удружења пензионера Српске

Извор:

АТВ

20.11.2025

14:49

Коментари:

0
Додик са руководством Удружења пензионера Српске
Фото: АТВ

У току је састанак предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством Удружења пензионера Републике Српске у Бањалуци.

Састанку присуствују премијер Саво Минић, министар финансија Зора Видовић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, те предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.

Након састанка планирана је конференција за новинаре.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

sastanak

Udruženje penzionera RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

Република Српска

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

8 ч

1
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Република Српска

Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

4 ч

0
Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

Република Српска

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

22 ч

1
Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

Градови и општине

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

23 ч

0

Више из рубрике

Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

Република Српска

Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

1 ч

0
Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

Република Српска

Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

1 ч

0
Заказана сједница Колегијума НСРС

Република Српска

Заказана сједница Колегијума НСРС

2 ч

0
Случај "Ђајић" као огледало опозиције

Република Српска

Случај "Ђајић" као огледало опозиције

2 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner