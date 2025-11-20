Додик са руководством Удружења пензионера Српске

Извор:
АТВ
20.11.2025
14:49
Коментари:0
У току је састанак предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством Удружења пензионера Републике Српске у Бањалуци.
Састанку присуствују премијер Саво Минић, министар финансија Зора Видовић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, те предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.
Након састанка планирана је конференција за новинаре.
Република Српска
8 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
22 ч1
Градови и општине
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму