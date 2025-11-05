Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

Извор:
АТВ
05.11.2025
13:12
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик каже да је јучерашњом одлуком Уставни суд срушио уставе Републике Српске и БиХ.
"Нисам ничим разочаран. Од оваквог уставног суда и правосуђа нисмо ништа очекивали. отпочетка знамо да је Дејтон за њих луђачка кошуља као што сами тврде и да је Уставни суд направљен за разградњу Дејтона. Желим народу Срба да кажем да су јуче укинули Устав Републике Српске и рекли су нам да немамо право на то. Устав Републике Српске је усаглашен са Уставом БиХ", каже Додик.
Он поручује да се жели направити правни преседан. Мало ће о томе да ћуте, па ће се за годину дана позвати на ту одлуку, поручује Додик.
"Мада су овом поништили своје претходне гдје се каже да законодавне одлуке не могу дерогирати Устав. Јуче су рекли да може. Таквој институцији се не може вјеровати. То је мјесто гдје желе да дисциплинују Републику Српску. Ово није Уставни суд, ово је инквизицијски суд. Ово је покушај да се оде што даље да се види колико је стрпљење".
"Кључно питање је да је струшен Уставни поредак од Уставног суда. Одметнута крња институција. Рушили су наша права. Удружени муслимани и глобалисти. Хтјели су да наметну причу један човјек један глас. Они исти који су то креирали, наставили су да сједе у органима какав је Уставни суд са странцима, два муслимана и два Хрвата. Република Српска сматра да не постоји уставна БиХ, постоји БиХ у слободном паду. Нека се носи дођавола", рекао је Додик.
Он поручује да БиХ није земља, него прћија.
"Асистенцију је пружила и Европска комисија која кроз ријечи амбасадора говоре како је овдје владавина права. Зар заиста мисле озбиљно и мисле да смо ми толико глупи да у то повјерујемо?"
