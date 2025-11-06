Удаљен Ђорђе Вучинић

Извор:
АТВ
06.11.2025
12:52
Коментари:4
Посланик Листе за правду и ред Ђорђе Вучинић удаљен је са сједнице НСРС до краја тачке дневног реда.
Вучинић је у скупштинској сали пришао СДС-овом Огњену Бодироги усред сједнице, на шта му је предсједник НСРС Ненад Стевандић затражио да се врати на своје мјесто јер није у кафани.
"Господине Вучинићу имате сада одузимање ријечи до краја тачке дневног реда. Идите на своје мјесто, не ометајте. Прочитајте пословник, не можете се шетати. Сада ћу ти изрећи сљедећу мјеру ако не сједнеш. Тачка 160. господине Вучинићу, удаљавам вас са сједнице Скупштине до краја тачке дневног реда. Ако ћете изаћи у реду, ако нећете позваћу обезбјеђење", рекао је Стевандић.
Након тога су ушли чланови обезбјеђења и испратили Вучинића из сале.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму