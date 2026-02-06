Тешке оптужбе: Још двоје држављана БиХ ухапшено у акцијама ICE-а у Америци

Извор:
Кликс
06.02.2026
16:16
Коментари:0
Министарство домовинске безбједности САД-а ажурирало је статистику ухапшених држављана других земаља који су у Америци оптужени за тешка кривична дјела, а међу новим именима на листи налазе се и двије особе из БиХ.
У посљедњим акцијама Агенције за имиграције (ICE) и Граничне патроле САД-а ухапшени су Бранкица Јанковић и Армин Смајиловић.
Јанковић је ухапшена у граду Нешвилу, у савезној држави Тенеси, а сумњичи се за посједовање наркотика и неовлашћени боравак на туђем посједу.
Смајиловић је такође ухапшен у Нешвилу, а терети се за убиство с предумишљајем.
Подсјећамо, на овој листи, коју су назвали „Worst of the worst“ („Најгори од најгорих“, енгл.), од раније се налази 11 особа које имају пасош БиХ или су поријеклом из БиХ.
На листи су од раније Јетон Битићи, Адмир Веле, Сафет Авдулахај, Демир Кећо, Гордана Јухић, Мирдал Липљанац, Аднан Синановић, Кемал Дугалић, Ермин Шарић, Дениса Алимановић и Хата Шарић.
Они се терете за бројна тешка кривична дјела, од напада, посједовања и растурања наркотика, крађа, до прања новца.
Још није познато да ли ће ове ухапшене особе бити депортоване у БиХ и гдје се тренутно налазе.
(кликс)
Србија
1 ч0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
25
17
11
17
08
16
51
Тренутно на програму