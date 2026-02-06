Logo
Канада отворила конзулат на Гренланду

Извор:

СРНА

06.02.2026

20:08

Гренланд зима
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Канада је отворила први конзулат на Гренланду од краја Другог свјетског рата, као знак подршке овом острву и Данској, а што је услиједило након што је амерички предсједник Доналд Трамп исказао намјеру да има контролу над тим арктичким острвом.

Делегација Инуита из Канаде отпутовала је из Монтреала у Нук како би учествовала у званичној церемонији отварања.

Конзулат је оперативан већ неколико седмица, али је формално отварање у новембру одгођено због лошег времена.

Гренланд

Канада

