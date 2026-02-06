Канада отворила конзулат на Гренланду

Извор:
СРНА
06.02.2026
20:08
Коментари:0
Канада је отворила први конзулат на Гренланду од краја Другог свјетског рата, као знак подршке овом острву и Данској, а што је услиједило након што је амерички предсједник Доналд Трамп исказао намјеру да има контролу над тим арктичким острвом.
Делегација Инуита из Канаде отпутовала је из Монтреала у Нук како би учествовала у званичној церемонији отварања.
Конзулат је оперативан већ неколико седмица, али је формално отварање у новембру одгођено због лошег времена.
Свијет
53 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму