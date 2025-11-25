Logo
Хорор: Очух силовао малољетну пасторку, остала трудна! Мајка знала и ћутала?

Курир

25.11.2025

15:37

Хорор: Очух силовао малољетну пасторку, остала трудна! Мајка знала и ћутала?
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Како незванично сазнаје Курир, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду полиција је ухапсила В.С. због сумње да је у претходном периоду у више наврата имао сексуалне односе са малољетном пасторком, која је усљед тога затруднела и родила дијете!

Мајка је, како се сумња, знала шта се дешава али није помогла ћерки нити се супротставила супругу, због чега ће и она кривично одговарати.

Према незваничним информацијама до којих је Курир дошао да, В.С. се сумњичи за кривично дјело обљуба злоупотребом положаја која је за посљедицу имала трудноћу малољетне оштећене, а за које му пријети затвор од од 5 до 15 година. Уз то он је вишеструко осуђивани повратник.

Б.С, мајка малољетнице, терети се, како сазнаје овај портал, за кривично дјело подвођење и омогућавање вршења полног односа за које је запрећена казна од шест мјесеци до пет година затвора, плус новчана казна.

Ухапшени супружници В.С. и Б.С. поред ове дјевојке имају још шесторо дјеце, троје заједничке и још троје дјеце из првог брака Б.С.

užas

Силовање

Београд

