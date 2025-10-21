Logo

Члан Предсједништва ПДП-а напустила странку и прешла у СНСД

21.10.2025

13:38

Члан Предсједништва ПДП-а напустила странку и прешла у СНСД
Фото: Facebook

Марина Благојевић, досадашња предсједница Актива жена и члан Предсједништва ПДП, приступила је данас СНСД-у.

– Република Српска се налази у времену када је јединство свих политичких фактора важније него икада. Умјесто сукоба и подјела, данас нам је потребно национално јединство као снага која би ујединила све који истински воле Републику Српску и разумију озбиљност тренутка у којем се налазимо – рекла је Благојевић.

Додала је да су нажалост, ПДП и његов предсједник Драшко Станивуковић показали да нису спремни да препознају ту одговорност.

– Док Република Српска тражи јединство, они праве покрет без суштине, без визије и без енергије. Покрет који није настао из идеје, већ из амбиције, који не окупља људе, већ спашава неколико пропалих каријера и угашених политичких снова – рекла је Благојевић.

Истиче да је дубоко разочарана, јер умјесто политичке зрелости и саборности, ПДП бира пут личних обрачуна и испразних представа, каже Благојевић.

– У тренутку када се од нас тражи државнички одговор, ми нудимо само празне пароле. Зато сам донијела одлуку да своје искуство, знање и енергију ставим у службу Републике Српске кроз рад у СНСД-у. СНСД и предсједник Милорад Додик данас су једини истински гарант опстанка, стабилности и развоја Републике Српске. То је политика континуитета, одговорности и снаге – политика која брани институције и гради Републику, а не оне који на њен рачун праве личне пројекте – навела је Благојевић.

Како је рекла, најмање што може учинити као неко ко искрено воли Републику Српску јесте да “подржим Милорада Додика и политику која чува нашу слободу, достојанство и мир”.

