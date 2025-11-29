Logo
Бејби бум у Српској: У протекла 24 часа рођене 32 бебе

СРНА

29.11.2025

Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 32 бебе, 21 дјечак и 11 дјевојчица.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Добоју, по три у Приједору, Бијељини и Требињу, по двије у Зворнику и Источном Сарајеву, а по једна у Фочи и Градишци.

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

У Бањалуци је рођено девет дјечака и три дјевојчице, у Добоју четири дјечака и дјевојчица, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини три дјечака, у Требињу три дјевојчице, у Зворнику дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву два дјечака, у Фочи дјечак, а у Градишци дјевојчица.

Без порода у породилишту у Невесињу.

