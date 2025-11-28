Лото резултати: Који бројеви су извучени у 94. колу

Извор:
АТВ
28.11.2025
20:11
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 94. колу игре на срећу лото седмица која је износила 4.100.000 КМ није извучена.
Лото резултати извлачења 94. кола које је одржано 28. новембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 31, 39, 7, 38, 2, 29, 21
Добитна комбинација гласи: 2, 7, 21, 29, 31, 38, 39
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 2.200.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 14, 16, 29, 37, 11, 25, 39
Добитна комбинација гласи: 11, 14, 16, 25, 29, 37, 39
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер игра у 94. колу се играла за 20.000 КМ.
Џокер комбинација гласила је: 6 9 7 2 4 4
Нажалост, ни у игри Џокер није било добитника.
