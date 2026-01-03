Logo
Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?
Фото: АТВ

Почетак године је идеално вријеме да се осврнемо иза себе и погледамо шта смо и колико постигли у протеклој години на приватном и пословном плану, али и да поставимо неке нове циљеве. Грађани кажу, најважније је да буде здравља, лијепих тренутака и напретка.

Циљеви би требали бити реални и достижни, сматрају социолози. Сваки позитиван корак појединца није само плус за ту особу, већ и за друштво у цјелини.

"Треба у свему бити реалан, очекивати реално и онолико колико ми заправо улажемо у себе, односно колико дајемо себе за неке ствари, толико је и очекивати неку повратну информацију. Друштво у којем живимо нама стално намеће неке трендове, неко такмичење, неке ствари да се стално са неким надмећемо, да се нагурњавамо са неким и то је негдје добро, али просто морамо бити реални и сагледати ствари онакве какве јесу" рекао је Владимир Васић, социолог.

Најопасније за једно друштво јесте песимизам, нарочито код младих људи. Требало би да имају енергију и жељу да нешто мијењају, став је струке.

НСРС

Друштво

Како политичари проводе празнике?

Психолог Александар Милић каже да се не треба враћати на претходне нежељене догађаје или неуспјехе јер су они кочница за даљи напредак.

"Неко вријеме доноси нека нова надања, нова очекивања, нове активности и свакако да нама будућност уколико смо активни доноси неко унапређење, неку угоду, срећу, задовољство. Сваки здрав човјек и они који желе да буду здрави увијек претпостављају нека постигнућа своја у било ком плану, било да је то породичном, материјалном, стварање бољих услова за живот породице и слично", рекао је Александар Милић, психолог.

Сваки дан и сваки тренутак може да се искористи као лијепа прилика за нешто ново. Нека ова година буде година позитивних одлука, али и стрпљења. Треба да се фокусирамо на мале, али сигурне кораке ка напретку.

